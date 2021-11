De nieuwe Ghosbusters: Afterlife doet de reboot van 2016 vergeten

Het is niemand minder dan Jason Reitman, de zoon van Ivan Reitman, de regisseur van de originele Ghostbusters uit 1984. En het vervolg Ghostbusters II, maar die vergeten we hier even, net als het beoogde derde deel. Zoon Jason heeft ondertussen een eigen reputatie opgebouwd met succesfilms als Thank you for smoking, Juno en Up in the air. Maar zit het geestenjagen hem ook in het bloed?

Ghostbusters ging om het vangen van geesten en heeft als ultieme eindbaas een halfgod die bewaakt wordt door twee terrordogs. Ghostbusters: Afterlife neemt veel van ditzelfde recept over, dus wie aanstoot nam aan het origineel, zal dit nieuwe deel ook niet kunnen waarderen. De filmmakers hebben hun best gedaan om dicht bij de originele sti..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .