Een uitgebreidere versie van de film ®Evolutie was pas echt revolutionair geweest

Een intrigerende filmposter in de vorm van de verpakking van een actiefiguur. Het is het Basispakket van Alecto, een huisrobot anno 2040 van het merk ®Evolutie. Voordelen: hoge kunstmatige intelligentie en geheugen. Haar gezelschap is waar nodig streng of troostend. En ze ziet eruit als Angela Schijf. Nadeel: ze ontwikkelt een bemoeizuchtig en manipulerend eigen willetje.

Toneelgroep Maastricht grijpt de coronarestricties aan voor creatieve uitstapjes. Vorig jaar leverde dat in plaats van Aeschylus’ Oresteia op de planken een eigentijdse herinterpretatie op van het Griekse overspel- en wraakdrama als videocall.



beeld gusto entertainment

Kennelijk is de productie van Lockdown goed bevallen, want het nieuwe filmproject is..

