Een ander soort oorlogsfilm, maar te weinig onderscheidend

Met de vierde Nederlandse oorlogsfilm sinds vorig jaar is het genre in ons land terug van (nooit) weggeweest. Do Not Hesitate zet daarbij een belangrijke vervolgstap, maar niet in de juiste richting.

Ze zijn op één hand te tellen: Nederlandse oorlogsfilms die zich ná de Tweede Wereldoorlog afspelen. Vorig jaar besteedde De Oost als eerste Nederlandse productie aandacht aan de strijd in Nederlands-Indië eind jaren veertig. Het Engels gesproken Field of Honor uit 1986 speelt zich af tijdens de Korea-oorlog begin jaren vijftig. In 2016 produceerde de EO de telefilm Kamp Holland, gesitueerd in het huidige Afghanistan-conflict. Gezien de lange lijst aan missies waaraan onze militairen hebben bijgedragen, is dat een magere oogst. Zeker in vergelijking met Amerika, dat hele subgenres in het leven heeft geroepen met Vietnam- en Golfoorlogfilms. In dit opzicht is Do Not Hesitate van regisseur Shariff Korver een verrijking.

Voor wie het verschi..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .