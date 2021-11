Spencer is niet gebaseerd op een waargebeurd verhaal, maar een verbeelding van de wanhoop

De woorden die aan het begin van Spencer in beeld verschijnen, zijn een belangrijke aanwijzing hoe de film begrepen moet worden. Het is een fabel die gebaseerd is op een ware tragedie. De tragedie van het ongelukkige huwelijk van Diana Spencer, officieel tot 1996 echtgenote van prins Charles. De film neemt de kijker mee naar de fictieve invulling van een kerstfeest zoals dat gevierd werd op het landgoed van koningin Elizabeth in Sandringham begin jaren negentig van de vorige eeuw. Het verhaal begint als alle gasten arriveren voor kerstavond. Als laatste meldt Diana zich. Ze had ervoor gekozen zelf te rijden en raakte onderweg hopeloos verdwaald. Het levert al meteen een fijne scène op. In de hoop te achterhalen waar ze precies i..

