In Last Night in Soho adem je tot in de kleinste details de glamoureuze en niet zo glamoureuze kant van Soho in

Regisseur Edgar Wright is vooral bekend om zijn komische horrorfilms Shaun of the Dead, Hot Fuzz en The World’s End. Deze zogenoemde cornettotrilogie combineert de twee genres met veel filmverwijzingen en een serieuze ondertoon. Met zijn nieuwste film Last Night in Soho mengt de filmmaker weer succesvol meerdere genres, waarbij het horrorgehalte flink is teruggebracht. Het is misschien wel zijn meest gelikte film, waarbij het hem ook nog lukt om je het verhaal in te zuigen.