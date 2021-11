Regisseur Ballad of a White Cow: ‘We leenden in het geheim een videospeler en keken tientallen films achter elkaar’

Twee Iraanse regisseurs maakten een film over een vrouw wier man ten onrechte is geëxecuteerd. De makers putten deels uit eigen ervaring: de vader van regisseur Maryam Moghaddam werd na de Iraanse Revolutie gearresteerd als politieke gevangene en geëxecuteerd.

De Iraanse regisseurs Behtash Sanaeeha en Maryam Moghaddam zijn gevierd in het buitenland, maar verguisd in thuisland Iran. Het duo, tevens partners in het dagelijks leven, mocht op het filmfestival van Berlijn de publieksprijs in ontvangst nemen voor zijn derde speelfilm Ballad of a White Cow. Daarin strijdt de Iraanse weduwe Mina voor gerechtigheid nadat haar man ten onrechte is geëxecuteerd. Regisseur Moghaddam speelt zelf ook de rol van Mina.

Waarom wilden jullie deze film maken?

Sanaeeha: ‘In de eerste plaats wilden we de verhalen vertellen van nabestaanden die hun geliefde zijn verloren als gevolg van de doodstraf. Ballad komt ook voort uit onze eigen ervaring. Maryams vader is na de Iraanse Revolutie in 1978 vas..

