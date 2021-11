De film ‘Ballad of a White Cow’ is een zorgvuldige vertelling, maar het tempo ligt laag

Steeds komt een (witte) koe terug in de film Ballad of a White Cow. Het is een verwijzing naar een belangrijke soera in de Koran over het slachten van dit dier.

Het is gekmakend als je het op je in laat werken: Mina’s man Babak is ter dood veroordeeld, ten onrechte. Daar komt ze pas een jaar na zijn executie achter. Er is een fout gemaakt. Hij sloeg het slachtoffer bewusteloos, maar een ander doodde hem. Babak wist dat niet, want hij was op de vlucht geslagen. Een pijnlijke vergissing, maar er is weinig aan te veranderen. En aangezien de rechters gezamenlijk tot deze beslissing waren gekomen, moet het toch Allahs wil geweest zijn, zo wordt Mina uitgelegd. De weduwe huilt bittere tranen.

In prachtig gekadreerde beelden en met ingetogen spel wordt Mina’s verhaal na dit afschuwelijke nieuws verder verteld. Ze zit compleet klem. Er is een dochter om voor te zorgen, een baan in een melkfabriek d..

