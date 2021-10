Een bonte verzameling mensen komt samen in de film Riders of Justice

Riders of Justice is een film met meerdere gezichten. In eerste instantie denk je te kijken naar een drama, maar al snel wordt er doorgeschakeld naar een zwarte komedie om uiteindelijk te ontaarden in een snoeiharde wraakfilm. Of toch niet? Onder het grove geweld blijkt een heel lief verhaal met een uiterst klein hartje schuil te gaan. Het is een achtbaan van een film. Met alle liefde zou je na afloop nog eens instappen om het ritje opnieuw te maken.

Het verhaal is nogal maf. Data-analisten Otto en Lennart worden ontslagen, omdat ze met de meest bizarre en nietszeggende algoritmes op de proppen komen. Als Otto onderweg naar huis zijn stoel afstaat in de metro, gebeurt er een vreselijk ongeluk. De vrouw die zijn plaats innam, overleeft het..

