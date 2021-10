Eastwood prikt in Cry Macho zijn eigen mythe door

Als acteur maakte hij eerst naam in enkele spaghettiwesterns van Sergio Leone en vervolgens als de ongenaakbare politieagent Harry Callahan in Dirty Harry en vier vervolgfilms. Het leverde Eastwood een iconische status op als het toonbeeld van mannelijkheid. Wie hem in Cry Macho ziet acteren, beseft meteen dat hij, ook decennia later, het aura van onoverwinnelijke man niet meer kwijt zal raken. De behoedzame bewegingen, de priemende ogen, het onverstoorbare optreden tijdens een ongemakkelijk gesprek of een vuistgevecht. Maar daar blijft het niet bij. Eastwood zette de toon al met zijn vorige film The Mule en lijkt de lijn in zijn nieuwste film door te zetten: een deconstructie van het beeld dat van hem is ontst..

