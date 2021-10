Het trauma achter een evangelische sekte op het Chileense platteland

De documentaire Songs of Repression krabt achter de façade van Villa Baviera, een Duitse nederzetting in Chili. Daar etteren trauma’s die zelfs kerkliederen nog ijdel laten klinken.

Voor een oppervlakkige bezoeker lijkt het idyllische Villa Baviera aan de voet van de Andes een lustoord. Voor wie een Oktoberfest zoekt in Chili, is het goed toeven in de Duitse kolonie. De Deense docufilmers Marianne Hougen-Moraga en Estephan Wagner gingen niet alleen naar Chili voor folkloristische beelden van zang en dans. Ze wilden weten hoe de bewoners omgaan met hun verzwegen verleden. Daartoe interviewden ze enkele van de 120 resterende communeleden en een bezoeker die de gemeenschap eerder ontvluchtte. Met hem besloten velen de plaats te verlaten die bleef herinneren aan het misbruik dat schuilging achter vrome woorden over christelijke tucht.

In 1961 stichtte de voormalige nazi en predikant Paul Schäfer de evangelische en antico..

