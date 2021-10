The French Dispatch: langverwacht, visueel verbluffend en op-en-top Anderson

Films van Wes Anderson zijn bijna een genre op zich. In The French Dispatch voert hij zijn visuele stijl tot in perfectie door. Zijn nieuwste film is misschien niet zijn beste, maar wel het meest ‘Anderson’.

Regisseur Wes Anderson ziet eruit alsof hij uit een van zijn eigen films is gestapt. Met haar op schouderlengte en zijn nette tweedjasje past hij naadloos in het droogkomische wereldje waarin zijn films zich afspelen. Deze stijl is zo uitgesproken dat ‘een Wes Anderson-film’ bijna een genre op zich is. Na een tweede uitstap naar stopmotion-animatie in de vorm van Isle of Dogs, keert hij met The French Dispatch terug naar de vertrouwde dramafilm. Het resultaat is misschien niet de beste ‘Anderson’ maar zonder twijfel het meest ‘Anderson’.

In The French Dispatch worden alle aspecten van zijn visuele stijl tot het uiterste doorgevoerd: perfect symmetrische shots, bonte kleuren, inventieve sets die lijken op poppenhuizen en bovenal e..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .