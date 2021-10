Moeder en dochter in een relatie die steeds meer verstrikt

Als de moeder van Suze een weekendje langskomt, is de sfeer eerst nog hartelijk. Maar al snel blijkt de relatie tussen de twee behoorlijk verstikkend.

Een pakje crackers dat kraakt bij het openmaken. Een kleine handeling, maar Suze voelt feilloos aan hoe haar moeder zich ergert als ze het doet. Dus pakt ze maar een boterham. Ze maakt zich onzichtbaar, terwijl ze aanwezig blijft. Dat is wat haar moeder zonder meer aanneemt: dat ze er is. Ze is toch haar dochter?

Suze woont met haar man en dochtertje op Texel. Op afstand van Amsterdam waar haar moeder Helena woont en werkt als actrice. Niet zonder reden, denk je als kijker steeds vaker naarmate de film vordert. Want als moeder een weekendje langskomt, is de sfeer eerst hartelijk, maar al snel lijkt er iets te smeulen. Onder de grote, hartelijke gebaren van Helena gaat iets minachtends schuil. Kleine blijken van afkeuring. Ze kan zom..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .