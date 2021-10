Een leuke moeder? ‘Je moest eens weten’

In veel recente speelfilms en documentaires is er aandacht voor mentale gezondheid. Het psychologische drama Drijfzand gaat over de relatie tussen moeder en dochter. Actrice Elsie de Brauw speelt in de film een dementerende moeder. ‘De samenleving is opener geworden over mentale problemen.’

Een kijkje in het hoofd van iemand met alzheimer in The Father. Psychische stoornissen als gevolg van trauma’s uit het verleden in Mijn Vader is een Vliegtuig. Het persoonlijke verhaal van actrice Hanna Verboom over haar bipolaire stoornis in de documentaire Uit de schaduw. Vanuit verschillende invalshoeken besteden recente speelfilms en documentaires aandacht aan mentale gezondheid. Vanaf vandaag komt daar een nieuwe titel bij: het psychologische drama Drijfzand.

In Drijfzand staat de relatie tussen moeder Helena (Elsie de Brauw) en dochter Suze (Hanna van Vliet) centraal. Wanneer Helena onverwachts haar dochter opzoekt op het rustige Texel, laat ze tussen neus en lippen door vallen dat ze een hersentumor heeft. ..

