In gevecht met demonen

De wieg van Mike Flanagan stond 43 jaar geleden in Salem, berucht om zijn heksenprocessen. Toepasselijk voor een filmmaker die bekendstaat als specialist in religieuze horror. Flanagan verrast met Midnight Mass opnieuw met zijn fascinatie voor het bovennatuurlijke.

‘Ik hou van mythologie, religie en fictie’, zo licht Flanagan toe in een interview. ‘Dat ik mezelf atheïst noem, betekent waarschijnlijk dat ik daar gewoon weinig verschil tussen zie.’ Deze houding leidt tot bezinnende reli-horror, onder andere gebaseerd op romans van Stephen King. Vorig jaar nog oogstte Flanagan waardering voor Doctor Sleep, zijn langverwachte vervolg op Stanley Kubricks The Shining. Hoewel de filmmaker zichzelf graag achter King verschuilt, gaat hij in zijn meest persoonlijke project tot nu toe de confrontatie niet uit de weg.

Een van de hoofdpersonages in Midnight Mass, Riley Flynn, heeft veel weg van de filmmaker zelf. Als jongen uit een praktiserend katholiek gezin is hij een trouwe misdienaar. Als volwassen..

