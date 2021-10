Paul Verhoeven maakte een film over een Italiaanse non uit de zeventiende eeuw die een affaire had met een vrouw en beweerde visioenen te hebben. ‘Ik zeg niet dat ze een bedriegster was. Het kán waar zijn dat God door haar sprak.’

De Nederlandse regisseur Paul Verhoeven (83) is een man met vele gezichten. De meeste mensen zullen hem vooral kennen als de maker van films als Turks Fruit, Soldaat van Oranje, Zwartboek, Basic Instinct, Total Recall en Elle. Als een regisseur ook die met expliciete scènes regelmatig reuring veroorzaakte - het tijdschrift Time noemde hem ooit de ‘Sultan of Shock’.

Minder bekend is dat Verhoeven wis- en natuurkunde studeerde in Leiden. En dat hij er, mede door drie weken ervaring in een pinkstergemeente als twintiger, al decennia lang een fascinatie voor Jezus op na houdt. Verhoeven sloot zich in de jaren tachtig zelfs aan bij het Jesus Seminar, een groep wetenschappers die probeerde uit te pluizen welke uitspraken in de evangeliën ..

