Wie breekt een lans voor haar?

‘Ik zal niet zwijgen.’ The Last Duel gaat over een dappere vrouw die niet stil blijft over het onrecht dat haar is aangedaan. Een vrouw die het durft op te nemen tegen een systeem dat vrouwen systematisch uitsluit en ongelijk behandelt. Dat dat haar dood kan betekenen en dat ze daarvoor afhankelijk is van het gekwetste ego van een man en een dosis geluk neemt ze voor lief. Waar veel vrouwen dit onrecht zien als de normale gang van zaken én zwijgen, hoopt zij op waardigheid en een klein stukje geluk.

Ridley Scott snijdt in zijn nieuwste film een gevoelig en nog steeds actueel thema aan: het getuigenis van een vrouw die verkracht is. Want ondanks dat de film speelt in een tijd meer dan zeshonderd jaar geleden, zijn veel van de argumenten en (systemische) vooroordelen nog onveranderd. Als mannelijk recensent kan ik me nooit helemaal inleven in wat Vrouwe Marguerite heeft moeten doorstaan. Dit ondanks het krachtige acteerwerk van Jodie Comer en de knappe verbeelding van die buitengewoon brute tijden.

The Last Duel is gebaseerd op het nauwkeurige onderzoek en daaruit voortvloeiende, gelijknamige boek van Eric Jager. Centraal staat de verkrachting van Vrouwe Marguerite door Jacques Le Gris (Adam Driver) en het daaropvolgende duel ..

