Voormalig perschef van Martin Luther King: ‘King was een profeet, geen heilige’

De nieuwe documentaire Martin Luther King vs. The FBI belicht hoe de FBI King jarenlang onder druk zette. Als voormalig perschef was Harcourt Klinefelter (83) betrokken bij de burgerrechtenbeweging en bevriend met dominee King. Gewapend met enkel een bandrecorder nam Klinefelter midden jaren zestig de toespraken van King op. Hij monteerde zijn preken over geweldloosheid en vreedzaam protest en stuurde ze door naar de pers. Lang na de moord op King staat Klinefelters leven nog altijd in dienst van het geloof en het gedachtegoed van King.

Na Klinefelters huwelijk met de Nederlandse Annelies vestigde hij zich in 1972 in Nederland. Hij werkte onder meer als predikant in de Doopsgezinde kerk in Zeist. In een mix van Nederlands en Engels ..

