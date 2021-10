Werelden creëren, zomaar op je kamer

Wat weten we eigenlijk over Berend Botje? Niet zo heel veel. Iets over Zuidlaren, tellen tot 7, een rechte en een kromme weg en een schipper die nooit meer terug kwam. Kleine, speelse verwijzingen naar het liedje komen wel terug in het verhaal, bijvoorbeeld als Berend aanwijzingen op een oude kaart volgt. Daar gaat het ook over een kromme en een rechte weg en moeten 1, 2, 3 tot en met 7 stappen gezet worden.

Verder hebben de makers van de film hun fantasie de vrije loop gelaten. In de film zitten wel drie Berends. Opa, de echte avonturier met grote verhalen over alles wat hij heeft beleefd. Vader Berend, die nooit heeft kunnen wennen aan het leven op zee en dus met een virtualrealitybril op zijn hoofd de wereld over reist. En dan Be..

