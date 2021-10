De worsteling om los te laten

Houd ik van geel, pap? Uri vraagt het aan zijn vader, als zijn moeder hem een nieuw geel T-shirt aantrekt. Als het antwoord bevestigend is, is het goed. Soortgelijke momenten komen meerdere keren terug in Here We Are en elke keer heeft het iets ontroerends. Uri heeft autisme en zijn vader Aharon is zijn houvast in een wereld waarin hij in zijn eentje niet staande zou kunnen blijven. En dus heeft Aharon zijn baan opgezegd – hij was ontwerper en tekenaar – om alleen nog maar te zorgen voor zijn zoon. Die twee zijn vier handen op een buik. Als Aharon zegt dat hij de vader is van de vissen waar Uri dol op is, kijkt deze wat onzeker. Ze lijken toch op me? Nu is Uri helemaal zijn houvast kwijt. Grapje?, vraagt hij. Als zijn vader hem ..

