Martin Luther King tegen FBI

De documentaire Martin Luther King vs. the FBI van de Amerikaanse filmmaker Sam Pollard draait vanaf vandaag in de Nederlandse bioscopen en filmhuizen. Regisseur Sam Pollard: ‘Ik houd ervan om documentaires te maken die je denkbeelden over iemand ondervragen.’

New York

De documentaire Martin Luther King vs. the FBI, die gemaakt is door de Amerikaanse filmmaker Sam Pollard, is vanaf vandaag in de Nederlandse bioscopen en filmhuizen te zien. De film toont hoe de FBI onder leiding van J. Edgar Hoover actief probeerde Martin Luther King te chanteren. Hoover zag in de burgerrechtenbeweging die opkwam voor de rechten van zwarte Amerikanen een communistisch complot en gaf opdracht hun charismatische leider af te luisteren. Toen de FBI bij King geen communistische sympathieën maar wel buitenechtelijke relaties ontdekte, volgden heftige chantagepogingen, waaronder een anonieme oproep aan King om zichzelf te doden.

Waarom wilde u de documentaire maken?

‘Ik zag de film als een kans om zowe..

