Wat is de magie van ‘wandelende tegenstelling’ Charlie Chaplin?

Tien Charlie Chaplin-films maken in oktober opnieuw hun opwachting in de bioscoop. Wat is honderd jaar na dato nog de aantrekkingskracht van Chaplin?

Charlie Chaplin als The Tramp in City Lights.

Amersfoort

Honderd jaar geleden waggelde Charlie Chaplin voor het eerst in zijn eigen speelfilm de bioscoopzalen binnen. The Kid was de eerste speelfilm met Chaplins iconische personage ‘The Tramp’ (de landloper) in de hoofdrol. Ter ere van dit jubileum verschijnen deze maand, na tien maanden coronavertraging, opnieuw tien Chaplin-films in de bioscoop. Vijf stille- en vijf geluidsfilms. Hebben de films van Chaplin de tand des tijds doorstaan?

Volgens Peter Verstraten, filmwetenschapper aan de universiteit Leiden, is dat zeker het geval. ‘De films zijn nog altijd geweldig. Chaplin was een perfectionist die elke grap tot in detail uitwerkte. De timing van de humor is dan ook uitstekend.’ Daarnaast zijn de films tijdloos. ‘Wanneer groot..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .