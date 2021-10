Tien graden onder nul is veel te warm

Met het dooien van de permafrost is de doos van Pandora geopend, toont de alarmerende documentaire On Thin Ice.

‘De ouderen zeiden dat het de weg naar de hel was en verboden ons om daarheen te gaan.’ Deze waarschuwing voor een zinkgat is toepasselijk gekozen als eerste citaat in de documentaire On Thin Ice. Die zinkgaten staan voor de onheilspellende onomkeerbaarheid van de klimaatverandering: ‘Er komt een angstwekkend geluid uit de diepte. Het is het geluid van klimaatverandering.’

On Thin Ice is winnaar in de categorieën ‘Best Film’ en ‘Awareness’ van het Wildlife Film Festival Rotterdam 2020. Dit festival wil sinds 2015 een podium bieden aan de beste nationale en internationale natuurdocumentaires. In 2020 werden vijf films gekozen die in heel Nederland vertoond zouden worden: het Nature on Tour-programma. Van deze prijswinnaars is ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .