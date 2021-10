Oude angsten die opborrelen

De openingsfilm van het Nederlands Film Festival peilt indrukwekkend hoe pijnlijke en verdrongen herinneringen doorwerken tot in het heden en een mensenleven kunnen gijzelen. ‘Nee, het spijt me, ik moet het even zelf doen.’ Het is typerend voor Eva, hoofdpersoon in Mijn vader is een vliegtuig. Onverwacht is haar moeder overleden, kort na haar veertigste verjaardag. Echt verdrietig is ze niet, zo goed was de band met haar moeder nooit geweest. Ze regelt: de kist, dat ze zelf de lijkwagen rijdt. Totdat er iets knapt. Oude angsten beginnen op te borrelen. Beelden uit het verleden die ze niet plaatsen kan. En dus probeert ze, via haar vader – die al dertig jaar in een instelling voor psychiatrische patiënten woont – de deur naar vroeger open te breken. Maar juist in de ontmoetingen met hem, waarbij ze grof geweld gebruikt om herinneringen los te wrikken, begint er nog meer te woelen onder de oppervlakte. Hij heeft geen flauw idee wie zij is. Een dochter? Die heeft hij niet.