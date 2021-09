De tiende film van Van Warmerdam is mysterieus en humoristisch

Het bespreken van Nr. 10, de nieuwste film van Alex van Warmerdam, is geen sinecure, want de Nederlandse regisseur wil graag dat het publiek zo onwetend mogelijk de bioscoopzaal betreedt.

Dat heeft alles te maken met een plottwist van jewelste, als de film net over de helft is. Er zit veel merkwaardigs in dat laatste stuk, genoeg om lang over door te spreken als je de film hebt gezien - zonde dus om het er nu niet over te hebben. Maar anderzijds is Van Warmerdam goed te begrijpen: het zou de kijkervaring inderdaad nogal ruïneren als je van meet af aan al weet wat er komen gaat.

Goed, wat valt er dan nog wél te zeggen over Van Warmerdams tiende film (vandaar de titel, die dus ook al niets weggeeft)? Alsnog een boel, gelukkig. Allereerst is Nr. 10 in veel opzichten een echte, klassieke Van Warmerdam. Dat zit bijvoorbeeld al in het raadselachtige verhaal en de dito hoofdpersoon, Günter, een toneelacteur (Tom De..

