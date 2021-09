Hoe weerspiegelt zestig jaar aan Bondschurken de veranderende tijdgeest?

In de nieuwe James Bond-film die vandaag in de bioscoop verschijnt, neemt Bond het op tegen een nieuwe vijand. In No Time to Die wil superschurk Safin met een gefabriceerd virus de mensheid uitdunnen. De parallellen met corona en complottheorieën zijn treffend, maar toevallig: de film was al voor de coronapandemie voltooid. Zelfs al was het onbedoeld, het is niet de eerste keer dat een Bond-schurk inspeelt op de tijdgeest.