Een wankel evenwicht tussen de oude en de nieuwe Bond

Na ruim vijf jaar is er een nieuwe Bond, de laatste met Daniel Craig als 007. No Time to Die laat goed zien hoezeer de Bondtraditie met Craig is veranderd. Misschien wel iets te veel.

Daniel Craig is in No Time to Die voor het laatst als James Bond te zien. Naast hem een van de Bondgirls, Paloma, gespeeld door Ana de Armas.

Het begin van de 25e Bondfilm is direct veelzeggend. Meestal begint een Bondfilm met een spectaculaire actiescène, maar in No Time to Die is er eerst ruimte voor een paar scènes terug in de tijd. James, die aan het eind van de vorige film, Spectre, zijn Walther PPK aan de wilgen hing, geniet nog van zijn romance met Madeleine Swann (Léa Seydoux), die ook al te zien was in Spectre. In een paar minuten krijgt de kijker samengevat welk trauma Madeleine als kind heeft meegemaakt. Als James aan haar vraagt waar ze toch telkens zit met haar gedachten, antwoordt ze dat hij eerst Vesper moet loslaten, de vrouw op wie James verliefd (!) werd in Casino Royale. Pas dan zal ze met hem haar geheimen delen.

Direct al een boel emoties dus. Iets wa..

