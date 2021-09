Denk je nooit: waartoe leef ik?

Het gebeurde 35 jaar geleden in Zweden en wordt in Un Triomphe verteld in aangepaste vorm, passend bij de hedendaagse context. Kort gezegd: acteur leert gedetineerden acteren. Met succes, want ze mogen het bekende toneelstuk Wachten op Godot van Samuel Beckett door heel het land opvoeren.

Het venijn van dit waargebeurde verhaal zit hem in de staart, maar het zou flauw zijn dit al weg te geven in deze recensie. Gelukkig komt die wending nog wel, want de film kan die goed gebruiken. Het verhaal heeft een hoog feelgood-gehalte, maar voelt tegelijkertijd braaf en enigszins voorspelbaar. Wat ook niet meehelpt is dat het verhaal halverwege al een climax kent terwijl de echte ontknoping dan nog moet komen. Ruim een half uur later weltevers..

