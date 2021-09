Met de film ‘Beginning’ wegzinken in een poel van ellende

Beginning vraagt geduld van de kijker, heel veel geduld. De meeste scènes zijn statisch, als kleine tableaus, en regelmatig minutenlang uitgesponnen. Dat is al zo vanaf het eerste begin van de film. In een klein kerkje stromen langzaam de bezoekers binnen. Ze zoeken hun plekje, de prediker neemt het woord en begint te vertellen over de binding van Isaak.