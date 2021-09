Rijk worden met coupons in de film Queenpins

In Amerika is het een bekend fenomeen: coupons. Je vindt ze online of in folders. Met deze kortingsbonnen kun je je boodschappen flink wat goedkoper in huis halen. En soms heb je geluk en kun je op deze manier zelfs producten gratis krijgen. Op websites vind je tips hoe dit zo goed mogelijk aan te pakken en sommige mensen raken haast verslaafd aan deze manier van besparen.

Queenpins trekt deze gedachte nog wat verder door – overigens gebaseerd op een waargebeurd verhaal – en laat twee vrouwen (Connie en JoJo) een handel beginnen in deze coupons. Net over de grens in Mexico weten ze illegaal aan bergen coupons te komen. Via een knullige website verkopen ze de bonnen voor een prikkie. De hebberige bespaarders grijpen hun kans en Co..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .