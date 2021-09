In een donker heelal komt een stralende ster op

Dune werd net als The Lord of the Rings altijd een onverfilmbaar boek genoemd: te veel karakters, te veel voorgeschiedenis, te veel onvoorstelbare werelden en te veel verhaal om getrouw op het witte doek te krijgen. En hoe zorg je dat nieuwe kijkers én trouwe fans tevreden zijn?

Bij The Lord of the Rings is dat volgens velen toch gelukt. Ondanks (of dankzij) de verschillen tussen boek en film was de trilogie een groot succes.

Regisseur Denis Villeneuve lijkt met Dune hetzelfde huzarenstukje te willen leveren. Zodra Part One op het scherm verschijnt, weet je genoeg: natuurlijk past het universum van Dune niet in één film! Het is een eerste aanwijzing dat Villeneuve zijn taak serieus neemt. De 156 minuten v..

