Charlatan of wonderdokter? De film laat veel vragen onbeantwoord

Achter een hoog ijzeren hek zien we een oude, grote villa. De luiken van één kamer zijn gedeeltelijk gesloten. Door een kier straalt het licht van de zon naar binnen. Als een wijnkenner houdt Jan Mikolášek het flesje tegen het licht. Hij laat het rondgaan in zijn hand. De vloeistof kolkt en draait. Kleur, bezinking en helderheid: ze heeft geen geheimen voor hem. Hij dicteert aan zijn assistent Frantisek Palko de uitslag: luchtweginfectie, mengsel 3.

Jan is op dat moment een beroemde Tsjechische kruidendeskundige die al decennia mensen helpt met zijn kruidenmengsels op basis van urine-analyses. Charlatan gaat over hem en zijn relatie met zijn assistent. De film profiteert enorm van de prachtige settings: indrukwekkende architectuur en prachtige natuurshots zijn met veel zorg vastgelegd. De tijdgeest proef je: van de rust van zijn puberteit voor de Tweede Wereldoorlog tot het drukkende van het communistische regime als hij terechtstaat. We zien hoe hij als zoon van een bloemenkweker hoe hij het been van zijn zus van amputatie redt door er stiekem een kruidenmengsel op te smeren. Tegen de zin van zijn vader gaat hij daarna in de leer bij een gelovige kruidendokter, die hem all..

