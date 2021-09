Twin Towers weer dagelijks op tv

In aanloop naar de herdenking van de aanslagen in de Verenigde Staten op 11 september - zaterdag precies twintig jaar geleden - verschijnen tal van films, series en documentaires, met uiteenlopende invalshoeken. Ook in Nederland is er aandacht voor de herdenking. Zo verschijnt vandaag de speelfilm Worth in de bioscoop.

In de bioscoopfilm Worth krijgt een advocaat de opdracht om de nabestaanden van de aanslagen op 11 september financieel te compenseren. Gedurende de drie jaar die volgen, wordt de zaak een steeds pijnlijker dossier. Want met welke verdeelsleutel bereken je het verlies van een mensenleven?

Worth is afkomstig uit de koker van Netflix en zal na de bioscooprelease ook op het streamingplatform verschijnen. Het is de tweede grote productie die Netflix rond de herdenking uitbrengt. Op dit moment is op hetzelfde platform de documentaireserie Turning Point: 9/11 and the War on Terror te zien. In vijf afleveringen van een uur schetst de serie een overzicht van de aanloop naar, en de nasleep van de aanslagen. Beginn..

