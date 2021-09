Anne door de ogen van Hannah

De titel van de nieuwste film over Anne Frank bracht me enigszins in verwarring: was deze film al niet uitgebracht? Maar nee: Mijn beste vriendin Anne Frank is wel degelijk een andere film dan de Italiaanse tv-film uit 2009: Anne Frank. Mijn beste vriendin. Omdat beide films gebaseerd zijn op hetzelfde boek over Hannah Goslars vriendschap met Anne Frank is de gelijkende titel bijna onoverkomelijk. Toch verschillen de twee films in stijl enorm van elkaar: de Italiaanse versie is uitgebreider en houteriger, terwijl de Nederlandse door haar focus de tijd en vriendschap echt laat leven.