De beschaving is flinterdun

Het verhaal van De Veroordeling is in zichzelf zo aangrijpend dat de makers weinig kunstgrepen hoeven uit te voeren om de kijker mee te nemen.

Bij het horen van de woorden ‘De Deventer moordzaak’ gaan bij de meeste mensen wel een paar belletjes rinkelen. Een slepende rechtszaak, een dader die de dader niet is (of toch wel?) en ‘de klusjesman’. De Veroordeling doet geen poging nieuwe informatie hieraan toe te voegen, maar zet de feiten nog eens degelijk op een rijtje. Dat is wel nodig ook, want door de inmenging van opiniepeiler Maurice de Hond in de zaak werd het hele gebeuren meer dan gewoon een rechtszaak waarin de nodige fouten zijn gemaakt. Het werd een mediaspektakel waarin de beeldvorming en het onderbuikgevoel een belangrijke rol gingen spelen.

Dat dader Ernest Louwes na eerdere vrijspraak toch veroordeeld werd en bijzonder heftig op dit vonnis reageerde, legde de k..

