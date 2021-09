Haar stem geeft ze terug aan de gever

Het huis is gevuld met mensen. Daar loopt een meisje in haar nachtjapon. Haar gezicht straalt. Nog maar even daarvoor is ze door haar vader uit bed gehaald. Of ze wilde zingen, had hij haar gevraagd. ‘Yes, please!’, was haar volmondige antwoord. Midden in de kamer staat een piano. De aanwezigen worden tot stilte gemaand. En dan zingt ze, met volle overgave. Doorleefd, vol, zuiver. Dat kleine meisje van tien wordt ‘Ree’ genoemd, de wereld kent haar nu als Aretha Franklin.

De film Respect geeft vanaf dat moment een mooi inzicht in het leven van de wereldberoemde zangeres. Dat ze zingen kon, was duidelijk, maar het leidde niet direct tot wereldfaam. De zangeres had het nodig haar eigen stem te vinden. De relatie met haar vader ..

