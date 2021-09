Emotie tegenover feiten in de film rond de Deventer moordzaak. ‘Ik hoop dat de film aan het denken zet’

Sinds donderdag draait De Veroordeling in de Nederlandse bioscopen. Een journalistieke thriller over de mediastorm rond de Deventer moordzaak. Regisseur Sander Burger (46): ‘Ik hoop dat mensen na het zien van de film echt verontwaardigd zijn.’

De Deventer moordzaak leest als een spannend detectiveverhaal. Wie vermoordde in 1999 de welvarende weduwe Jacqueline Wittenberg (60)? De belastingadviseur van de weduwe, Ernest Louwes, werd veroordeeld tot twaalf jaar gevangenisstraf. In 2003 werd de straf geschorst door de Hoge Raad nadat er twijfel was ontstaan over de betrouwbaarheid van het bewijs. Louwes mocht de herziening van zijn zaak thuis afwachten. Er werd gerekend op vrijspraak, maar na de vondst van nieuw DNA-bewijs bekrachtigde de rechtbank in 2004 de straf van Louwes. De beelden waarin Louwes schreeuwend uit de rechtszaal werd verwijderd, maakten een diepe indruk. Opiniepeiler Maurice de Hond begint hierna een jarenlange mediacampagne om Louwes vrij te krijgen. Daarin wij..

