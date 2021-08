Alles in de film Titane lijkt maximaal uitvergroot te moeten worden.

Op het wereldberoemde filmfestival van Cannes wordt elk jaar de Gouden Palm uitgereikt, de prijs voor beste film. De winnaars van het afgelopen decennium zag ik bijna allemaal en dit waren stuk voor stuk interessante en vaak prachtige films. Groot was dan ook mijn nieuwsgierigheid naar de nieuwste winnaar Titane. Extra interessant, omdat het pas de tweede keer was in 74 jaar filmfestival dat een vrouwelijke regisseur de prijs in ontvangst mocht nemen.

Het verhaal begint ingetogen. Een vader en zijn dochter rijden op de snelweg. Op de radio klinkt het lied ‘Wayfaring Stranger’. Het meisje maakt autogeluiden, tot frustratie van haar vader. Steeds baldadiger wordt haar gedrag. Schoppen tegen zijn stoel, haar gordel losmaken. In een vlaag van woede probeert hij haar te grijpen, verliest de macht over het stuur en veroorzaakt een ongeluk. Vanaf dat moment begint de waanzin. Het meisje krijgt een titanium plaat in haar hoofd en de film maakt een sprong van een paar decennia. Nu is ze erotisch danser op autobeurzen. Als een hitsige fan haar aanrandt, vermoordt ze hem in koelen bloede met een haarspeld. Het zal slechts het begin blijken van nog veel meer grof geweld en heftige seksuele scènes..

