John David Washington speelt overtuigend in de film Beckett

In 1964 kruisten twee van de grootste acteurs hun spreekwoordelijke degens in Becket. Peter O’Toole als Henry II tegenover Richard Burton als Thomas Becket. Deze aartsbisschop van Canterbury wil niet met de snode plannetjes van zijn koning meewerken. Iedereen weet waar dat toe heeft geleid: de opdracht om deze luis in de pels in de kathedraal te vermoorden. De titel van de nieuwe Netflix-film Beckett verschilt maar een letter van de klassieker. Op het eerste gezicht heeft de synopsis weinig van doen met middeleeuwse intriges en meer met unheimische films als Conspiracy Theory van de pas overleden filmmaker Richard Donner.

Een introverte, zwarte man, Beckett, gaat met zijn initiatiefrijke vriendin mee op vakantie in Griekenland. Na een tra..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .