Lapsis laat je steeds twijfelen: moet ik nu lachen of huilen?

Het moet interessant zijn om een tijdje in het hoofd van regisseur en scenarioschrijver Noah Hutton rond te kijken. Het universum dat hij optrekt in Lapsis is heel vreemd, maar in zichzelf toch ook weer congruent. Hoofdpersonen in die wereld zijn de broers Ray en James. De eerste is pakketbezorger, de tweede slijt zijn dagen op de bank. Veel anders is niet mogelijk, want hij lijdt aan de mysterieuze slaapziekte Omnia. Een experimentele behandeling is mogelijk, maar dat kost wel 10.000 dollar per week. En dus besluit Ray Quantum-kabelaar te worden. Quantum is het nieuwste computersysteem en om dat uit te rollen over het hele land zijn mensen nodig die de kabels aanleggen. Hoe sneller je werkt, hoe hoger de vergoeding die je krijg..

