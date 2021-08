Sweet Girl is meer dan een standaard actiefilm

Als het systeem van politie en politiek je in de steek laat, dan neem je het recht in eigen handen. Langs die meetlat kun je menig Hollywoodfilm leggen. Sweet Girl vormt een aangename variatie.

Meestal is de hoofdrol bij dit soort zelfrechter-films weggelegd voor mannelijke kerels, zoals Mel Gibson, Bruce Willis en Liam Neeson. Of juist door mannen onderschatte dames die minder zwak blijken dan ze ogen. Producent Brian Andrew Mendoza houdt van dit genre en werkt daarbij steeds samen met Aquaman-acteur Jason Momoa. Na de tv-serie Frontier speelde Momoa ook in twee door Mendoza geproduceerde films. Bij Road to Paloma mocht hij zelfs als regisseur aan het roer staan (waar het knuffelkonijn Paloma in Sweet Girl naar verwijst). Sweet Girl is de vierde samenwerking, waarbij Mendoza de regietaak op zijn eigen schouders neemt. Zijn verdienstelijke debuut speelt origineel met de verwacht..

