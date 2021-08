‘Streamingoorlog’ tussen Disney en Scarlett Johansson is in volle gang

Bioscopen mochten jarenlang als eerste nieuwe films uitbrengen. Door corona viel die mogelijkheid deels weg. Disney brengt nu tegen de afspraken in films direct de huiskamers in. Tot ongenoegen van sommige acteurs.

Los Angeles

Al ruim twee weken ligt Disney overhoop met hun steractrice Scarlett Johansson. Johansson klaagde de filmstudio aan voor contractbreuk. Disney besloot namelijk de film Black Widow, waarin Johansson de titelrol speelt, direct na de bioscooppremière beschikbaar te stellen als ‘VIP-titel’ op het eigen streamingplatform Disney+.

Pre-corona was een dergelijke zet nog ondenkbaar. Sinds de uitvinding van de videocassette is de theatrical window de norm: een wachttijd van minimaal 75 dagen tussen de première in de bioscoop en de verschijning op dvd of streaming. Corona veranderde de situatie echter drastisch. In de zomer van 2020 riep mediagigant Disney het VIP-Toegang-model in het leven. Wie niet naar een bioscoop ..

