De natuur overleeft wel. Maar wij?

De prachtige documentaire The Hidden Life of Trees zorgt ervoor dat je nooit meer hetzelfde naar bomen kijkt.

‘Bosbeheer is een beetje hetzelfde als een slager die zegt dat hij dierenverzorger is.’ Met deze zin probeert de Duitse boswachter Peter Wohlleben de dwaasheid van het huidige bosbeleid aan te geven. Bomen worden beheerd als akkers waarbij het vooral draait om hun productie. Maar, stelt hij, een bos is meer dan een verzameling bomen. Het bos is volgens hem één superorganisme: de bomen staan via hun wortels allemaal met elkaar in verbinding.

De documentaire The Hidden Life of Trees draagt dezelfde naam als zijn bestseller en geeft een inkijkje in het leven en denken van Peter. Hoe hij besloot zijn werk als boswachter neer te leggen, omdat hij het gevoel had alleen maar in dienst te staan van de bosbouw. We zien hoe hij nu actief i..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .