Wat is de zin van wraak?

Mitra speelt zich af in twee tijden en op twee plaatsen. Enerzijds is dat Iran, begin jaren tachtig van de vorige eeuw. Anderzijds is het Nederland, veel recenter, 2019.

Wat alles verbindt, is Haleh, een vrouw van in de zeventig. Hier in Nederland is ze hoogleraar, gespecialiseerd in de Iraanse revolutie. Het is een onderwerp dat haar persoonlijk raakt. Haar dochter Mitra verzette zich tegen het dictatoriale regime, werd als gevolg daarvan opgesloten en uiteindelijk vermoord. Het telefoontje dat Haleh hierover krijgt, is kil en onpersoonlijk. ‘Uw dochter is geëxecuteerd, morgen kunt u haar spullen ophalen tijdens het bezoekuur.’

Het verleden keert in alle heftigheid terug als Haleh het bericht krijgt dat de vrouw die haar dochter ooit verraadde nu in Nederland woont. Dat nieuws komt tot haar via wat de film noemt ‘De Organisatie’, een groep mensen die probeert zaken uit het verleden recht te zetten...

