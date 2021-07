De mentale puzzel van een zieke tiener

Als tieners ziek zijn, is dat niet alleen vanwege hun leeftijd ernstig. Onbegrip van leeftijdgenoten verergert vaak het leed. Gelukkig kunnen films over zieke jongeren helpen bij de beeldvorming.

De laatste jaren schotelt Hollywood ons tragische verhalen voor over adolescente patiënten met allerlei problemen. Ze kampen met fysieke kwalen als schildklierkanker, leukemie, taaislijmziekte, immuunstoornis of XP (overgevoeligheid voor zonlicht). Maar ook mentale aandoeningen zoals ADHD, depressie, verslaving, autisme, manische depressie, eetstoornis of persoonlijkheidsstoornis passeren de revue. Het Oscar-winnende A Beautiful Mind toonde twintig jaar geleden al hoe wetenschapper John Nash een Nobelprijs wint, ondanks zijn schizofrenie. Nu is er een tienerfilm over dezelfde stoornis, gebaseerd op het gelijknamige boek van Julia Walton.

Adam droomt van een carrière als chef-kok. Maar geen medicijn of therapie houdt zijn waanbeelden in be..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .