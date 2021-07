Eigentijdse Job tot op het bot beproefd

Een weduwe met gegroefd gelaat staat symbool voor een dorp, een land, een generatie, een religie, een volk in emancipatie. This not a Burial, it’s a Resurrection is een zware dobber, maar een die het waard is om naar te turen.

Omringd door Zuid-Afrika ligt het kleine Lesotho. Tot de onafhankelijkheidsverklaring in 1966 is het als Basutoland deel van het Britse koninkrijk. Dit is het thuisland van kunstenaar en filmmaker Lemohang Jeremiah Mosese. Als student trekt hij naar Europa om de ‘heersende’ filmtalen te leren. Hij werkt tegenwoordig vanuit Duitsland, maar is ook bekend met de Franse en Italiaanse cinema. In lijn met de nieuwe zwarte emancipatiegolf wil Mosese een filmtaal ontwikkelen voor zijn eigen land, waar tot nu toe slechts een handjevol speelfilms is gemaakt. In This is not a Burial, it’s a Resurrection vertelt hij een voor Lesotho kenmerkend verhaal in een eigen stijl. Een soort minstreel plaatst de volksvertelling in een poëtisch-religie..

