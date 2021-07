Scherpe inzichten en banale grappen

The Obscure Life of the Grand Duke of Corsica is net zo buitenissig als de titel doet vermoeden: een grillige parodie met oog voor de dualiteit van zowel het leven als van de dood.

Het is het jaar 1221. Franciscus van Assisi is op missie in Malta. Voor ze de moslims tegemoet treden, bemoedigt hij zijn broeders. Haters kunnen het lichaam gevangen nemen, maar de ziel blijft altijd vrij. Een van de broeders verontschuldigt zich; hij moet even de bosjes in. ‘Zo zie je maar, hoe we nooit helemaal loskomen van ons lichaam,’ glimlacht Franciscus, om vervolgens met zijn sandaal in de poep te trappen. De sfeer voor The Obscure Life of the Grand Duke of Corsica is duidelijk neergezet. Diepe en platte momenten komen samen in een even vreemde als intrigerende reflectie op het leven en de dood. De film is evenzeer een serieuze zwarte satire als een postmoderne potpourri van praktische filosofie.

Deze Franciscus blijkt een acteur..

