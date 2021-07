De film ‘Give Me Liberty’ toont mooi drama met een bijzonder gezelschap

Give Me Liberty draait om Vic, die als chauffeur een taxibusje voor gehandicapten bestuurt. In de film volgen we één dag uit zijn leven. Vanaf het wekken van zijn opa zie je hoe hij zich onvermoeibaar inspant voor de mensen die van hem en zijn chauffeursdiensten afhankelijk zijn. En al vanaf het begin zie je hoe hij probeert te overleven in een werveling van chaos en een tikkende klok. Lukt het Vic om naast zijn passagiers ook zijn baas tevreden te houden?

Regisseur Kirill Mikhanovsky emigreerde als tiener vanuit Rusland naar Amerika en veel van wat er in de film gebeurt is gebaseerd op zijn ervaringen in zijn eerste baantje. Daardoor wordt er in de film minstens zoveel Russisch als Engels gesproken en bestaat een groot deel van de person..

