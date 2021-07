Brieven schrijven voor J.D. Salinger in de film ‘My Salinger Year’

Binnen de komedie-drama ontwikkelt zich een nieuw subgenre: assistente vs mentorfeeks. We zagen deze relatie al in de mode, de muziek en de talkshow-business. My Salinger Year geeft nu een literaire draai aan het subgenre.

De Salinger uit de titel verwijst naar de schrijver van The Catcher in the Rye. Door de herkenbare beschrijving van de depressiviteit van het 16-jarige hoofdpersonage groeide de voor volwassenen bedoelde roman uit tot symbool van de rebellerende jeugd. De ladingen fanmail van studenten en boze of bezorgde reacties van ouders en leerkrachten op zijn deels autobiografische debuut droegen eraan bij dat Salinger, die in 2010 overleed, zich meer en meer terugtrok uit het publieke leven. Hij schreef nog wel, maar publiceerde niet meer dan enkele korte verhalen.

De brieven van jonge meisjes die hij beantwoordt leiden tot menige affaire. Een juridische strijd in de jaren tachtig over de publicatie van zijn persoonlijke brieven helpt evenmin..

