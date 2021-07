De film Black Widow: Een heldin die niet zonder anderen kan

Het is alweer dertien jaar geleden dat de eerste film in het Marvel Cinematic Universe werd uitgebracht: Iron Man. Het was de start van tientallen films gebaseerd op superheldenstrips. Al deze films zijn opgedeeld in fases en met Black Widow zijn we eindelijk beland in de vierde fase. Eindelijk, want ook hier heeft COVID-19 voor vertraging gezorgd.

Die enorme reeks superheldenfilms zorgt ervoor dat Black Widow staat als een huis. Met zijn tomeloze actieshots en krachtige soundtrack is het een film die echt gemaakt is voor de bioscoop. Van de bittere kou in Noorwegen tot de hitte van Marokko: de locaties zijn prachtig gefilmd. Ook de studiosets zijn overtuigend en de steracteurs stellen nergens teleur.

Black Widow is een origin..

