Een onmogelijke relatie in de film ‘The World to Come’

Het is 1 januari 1856 en de wereld waarin Abigail leeft met haar man Dyer is klein. Als kijker kom je die wereld binnen door dagboekfragmenten. In voice-overs klinken die en ze nemen je mee naar een plek en tijd waarin mensen leven met de seizoenen. IJs in de slaapkamer, een sneeuwstorm, kippen die doodvriezen. Vooral dat koude en barre maakt indruk. Abigail doet wat van haar verwacht wordt, maar vanbinnen gist het. Nog maar kortgeleden is ze haar dochtertje Nellie, die difterie had, verloren. Ze heeft geen verdriet, ze is haar verdriet geworden.